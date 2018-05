Condividi | A.S. 21:02 Il libro che l´autore presenterà ad Alghero in compagnia dell´avvocato Guido Rimini, appassionato runner, si rivolge anche a chi sta iniziando o si vuole avvicinare alla pratica dello sport della corsa, a chi è passato alla corsa dopo aver fatto altri sport, a chi lo fa per piacere o per rimettersi in forma Il Labirinto: Fulvio Massini parla di sport



ALGHERO - Serata all'insegna dello sport per la libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. Mercoledì 23 maggio, alle ore 20,30 nella sala ex Avis (sala conferenze liceo classico) sarà ospite della libreria Fulvio Massini, consulente sportivo, autore di diversi libri sulla preparazione atletica nella corsa. L'autore, in Sardegna per alcuni incontri di formazione con appassionati della corsa, presenterà il suo ultimo libro edito da Rizzoli, "Tipi che corrono. Le nuove tecniche per i nuovi runner".



Il libro che l'autore presenterà in compagnia dell'avvocato Guido Rimini, appassionato runner, si rivolge anche a chi sta iniziando o si vuole avvicinare alla pratica dello sport della corsa, a chi è passato alla corsa dopo aver fatto altri sport, a chi lo fa per piacere o per rimettersi in forma. Con la sua didattica chiara e mirata aiuta a muovere, letteralmente, i primi passi. Stessa attenzione la riserva anche all'amatore, quello che ha trasformato la corsa in un rito irrinunciabile: lo aiuta a individuare i suoi obiettivi e gli fornisce i mezzi di allenamento giusti per raggiungerli.



E se il runner volesse fare un salto verso l'agonismo? Diventerebbe un evoluto e Massini si dedica anche a lui. Tre categorie, tre livelli, tre approcci alla corsa: c'è spazio per tutti in questo libro dove l'autore, forte dell'esperienza di una vita da runner e allenatore, aiuta ciascuno nella scelta dell'abbigliamento e delle scarpe, nell'impostazione dell'alimentazione, nell'organizzazione degli allenamenti, nella preparazione alla gara e anche nella gestione degli infortuni.



Non mancano tabelle di allenamento aggiornate e tantissimi esercizi innovativi di potenziamento e flessibilità, oltre al rivoluzionario metodo VE.DI. per lo stretching. La passione per l'allenamento da corsa si sta diffondendo sempre di più ovunque, anche nella città di Alghero. Grazie ad un lungomare comodo, sufficientemente lungo attrezzato con servizi di ogni genere e circondato da un bellissimo pasaggio, è ormai consuetudine vedere appassionati della corsa allenarsi nel lungomare e attraversare tutta la città di Alghero dalle prime ore del mattino sino a tarda notte. Uno sport sano ed economico che sta contagiando sportivi di tutte le età.