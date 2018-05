Condividi | A.S. 18:05 Il Consorzio Costa Smeralda si conferma il referente più autorevole e adeguato per la gestione e manutenzione di aree e infrastrutture del comprensorio. L´accordo siglato a Porto Cervo proroga e integra quello di dieci anni fa Costa Smeralda: 110mln per il decoro



ARZACHENA - Centodieci milioni di euro in dieci anni: è la cifra stabilita dalla convenzione sottoscritta oggi dal Comune di Arzachena e dal Consorzio Costa Smeralda per la gestione e manutenzione di aree e infrastrutture del comprensorio turistico. L'accordo siglato a Porto Cervo proroga e integra quello di dieci anni fa, che affidava al Consorzio la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, verde e parcheggi e l'urbanizzazione primaria in aree pubbliche o di uso pubblico.



Tra i nuovi progetti ci sono ora la pulizia delle spiagge - comprese la raccolta dei rifiuti, la rimozione della posidonia spiaggiata e il suo riposizionamento al termine della stagione estiva - la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada Farina-Capriccioli e della piazzetta di Porto Cervo e la realizzazione di isole ecologiche a scomparsa per sostituire quelle esistenti. «Il rinnovo della convenzione ci inorgoglisce - dice Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio e amministratore delegato del suo braccio operativo, la Servizi Consortili Spa - Col Comune lavoriamo per massimizzare la qualità dell'offerta turistica elevando l'efficienza delle infrastrutture e valorizzando il territorio».



Per il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, «la collaborazione tra Comune e Consorzio garantisce maggiore efficacia dei servizi». Ecco perché, spiega, «il dialogo e il confronto su temi come ambiente, tutela degli arenili, decoro urbano, servizi ai cittadini e sviluppo turistico sono fondamentali». Massimo Marcialis, direttore del Consorzio, annuncia che «la proroga della convenzione sarà operativa già da questa settimana con i primi interventi nelle spiagge e per la manutenzione delle strade».