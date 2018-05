Condividi | A.S. 20:33 «L’obiettivo è ricambiare la fiducia accordatami dai vertici di Fratelli d’Italia, lavorando nell’interesse della Sardegna e del movimento, per realizzare la crescita di entrambe le realtà» Paolo Truzzu portavoce Fratelli d’Italia



CAGLIARI - Il consigliere regionale, Paolo Truzzu, è stato nominato Portavoce regionale di Fratelli d'Italia in Sardegna, direttamente dal presidente del movimento Giorgia Meloni. Truzzu, cagliaritano di 45 anni, laureato in Scienze politiche, master in sviluppo economico e amministrazione del territorio, sposato e padre di due bambine, succede al dimissionario Salvatore Deidda, eletto deputato alle Politiche dello scorso 4 marzo. «Sono onorato per la scelta di Giorgia Meloni e pronto a intraprendere attivamente l'incarico, creando subito il nuovo coordinamento regionale di Fratelli d'Italia e nominando i nuovi coordinatori provinciali e comunali», ha commentato Truzzu. «L'obiettivo è ricambiare la fiducia accordatami dai vertici di Fratelli d'Italia, lavorando nell'interesse della Sardegna e del movimento, per realizzare la crescita di entrambe le realtà», ha concluso.