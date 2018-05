Condividi | Mimmo Pirisi 17:14 L'opinione di Mimmo Pirisi Puc dell´agro, traguardo straordinario



Altro passo avanti verso la definizione del punto principale che ha visto il Partito Democratico sostenere, unicamente su un accordo programmatico, l’amministrazione Bruno. Se da una parte resta alta l’attenzione per le diverse questioni ancora da affrontare e definire, non possiamo non esprimere soddisfazione per l’ulteriore avanzata vero l’approvazione definitiva del “Piano per la Conservazione e Valorizzazione della Bonifica” con l’approvazione del Consiglio delle osservazioni dei cittadini al Piano.



Un traguardo straordinario e mai neanche posto prima da nessuna amministrazione che vuole riuscire a dare la giusta dignità e anche rilancio economico e sociale ad una porzione del territorio del Comune di Alghero da troppo tempo abbandonata a se stessa. Lungi da me e dal Pd ritornare sulle sterili polemiche e sui nervosismi di taluni emersi durante il Consiglio Comunale, per noi contano i risultati e niente altro.



Adesso la palla è nelle mani della Regione in cui confidiamo in una celere e veloce via libera affinché il Piano possa ritornare in Consiglio per un definitivo via libera. L’auspicio è che anche gli altri punti fondamentali per la città alla base dell’accordo vengano al più resto portati all’attenzione del Consiglio Comunale. Infine non può non andare un plauso all’assessore Balzani che, seppur insediatosi da pochi mesi, sta già riuscendo a registrare degli importanti risultati che sono molto positivi non solo per l’amministrazione in carica, ma per tutta la città.



*capogruppo partito democratico Alghero