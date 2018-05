Condividi | M.V. 16:40 La compagnia aerea low cost investe sul Riviera del Corallo. Soddisfatto il direttore Mario Peralda: Vettore in perfetta sintonia con le politiche di crescita dello scalo. Tre i collegamenti in partenza Alghero: easyJet decolla su Venezia, Ginevra, Napoli



ALGHERO - Tutto pronto ad Alghero per la ripartenza dei collegamenti low cost targati easyJet con gli aeroporti di Venezia e Ginevra. Il primo ad essere riattivato, sabato 16 giugno, sarà il volo per Venezia che avrà inizialmente una frequenza bisettimanale, il mercoledì ed il sabato, per passare, a fine luglio, a quattro frequenze settimanali, con l’aggiunta di giovedì e domenica.



Sarà poi la volta del volo per Ginevra, che inizierà la sua attività mercoledì 27 giugno e volerà ogni mercoledì e domenica. Dal 24 luglio si completerà l’operativo voli di easyJet sull’Aeroporto di Alghero con l’attivazione della nuova rotta per Napoli che avrà frequenza trisettimanale (martedì, venerdì e domenica). Queste rotte, servite da aeromobili Airbus 319 da 156 posti e 320 da 180 posti, si aggiungono ai collegamenti già attivi per Londra Luton, Berlino Tegel e Milano Malpensa.



«La disponibilità di questo ventaglio di rotte è frutto di un percorso di perfetta coerenza tra le logiche di crescita, razionali e progressive, di un vettore di primo profilo europeo come easyJet e le politiche del nostro Aeroporto» ha dichiarato Mario Peralda, Direttore Generale della Società di Gestione. «Impegno rivolto ad aumentare costantemente l'offerta di opportunità di viaggio a favore dell'utenza del nostro territorio e a servire con sempre maggiore efficacia i flussi turistici incoming».