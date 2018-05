Condividi | A.S. 14:00 Arriva “El Diablo” sulla panchina biancoblu. Allenerà la Dinamo Banco di Sardegna per le prossime due stagioni. Al suo arrivo sull’isola coach Esposito sarà presentato ai media in conferenza stampa Vincenzo Esposito sulla panchina Dinamo



SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna Sassari è lieta di annunciare la firma per l’arrivo in panchina di Vincenzo Esposito. Icona del basket italiano, quarto marcatore di sempre e primo italiano ad aver segnato in Nba, “El Diablo” arriva sull’isola dopo tre anni in Toscana, a Pistoia. Il tecnico casertano, che arriverà a Sassari nei prossimi giorni, guiderà i giganti per le prossime due stagioni. Esposito, in piena sinergia con il club, è già al lavoro con energia ed entusiasmo per delineare i programmi per la stagione 2018/2019. Al suo arrivo sull’isola coach Esposito sarà presentato ai media in conferenza stampa.



«Dopo tre anni ricchi di soddisfazioni a Pistoia, si apre un nuovo ciclo della mia carriera da allenatore e non potevo essere più felice della scelta fatta - commenta il neo tecnico biancoblu Vincenzo Esposito - Sarò per sempre grato a Pistoia per avermi permesso di crescere professionalmente e sono onorato della chiamata del presidente Stefano Sardara per guidare una squadra come la Dinamo Banco di Sardegna. Sono carico di entusiasmo e felice, non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Nei prossimi giorni arriverò a Sassari per iniziare a programmare con Federico Pasquini e gli altri collaboratori una stagione per noi importante. Sono pronto a dare tutto me stesso in questa stagione perché possa essere vincente e ricca di soddisfazioni per questi colori e questa città».



Classe 1969, casertano doc ha iniziato la sua carriera come giocatore in forze alla Juve Caserta con cui ha vinto una Coppa Italia e lo scudetto della stagione 1990/1991. Dopo due anni alla Fortitudo Bologna Esposito approda, nel 1995, nella massima competizione del basket d'oltreoceano, l'NBA, dove indossa la maglia dei Toronto Raptors. La sua esperienza negli Stati Uniti è destinata a restare nella storia della pallacanestro italiana facendolo diventare un'icona nostrana: El Diablo è il primo giocatore italiano ad aver mai segnato in Nba. Rientrato in Italia militerà in diverse formazioni italiane ed europee: Pesaro, Imola, Udine, Gran Canaria e Murcia. Nel 2009, appese le scarpe al chiodo, inizia la sua carriera come allenatore in Trentino, all'Aquila Trento, passando poi per Imola e Agrigento. Nel 2014 ha fatto rientro nella sua Caserta: inizialmente ha esordito nel progetto Juve Caserta Accademy del settore giovanile, passando poi al ruolo di assistant coach di Lele Molin prima e Zare Markovski poi. In seguito all'esonero del tecnico macedone è diventato head coach traghettando la formazione campana fino alla fine della stagione. Nel 2015 è arrivata la chiamata di Pistoia: sulla panchina toscana coach Esposito è rimasto tre stagioni, centrando importanti risultati con il club e raccogliendo le prime rilevanti soddisfazioni come tecnico. Nel 2015/2016 ha condotto la formazione biancorossa a scrivere importanti pagine di storia del club: dopo aver conquistato la vetta della classifica del campionato nel novembre 2015, i toscani hanno chiuso la regular season al 6°posto, con una corsa fino ai quarti di finale della corsa playoff e la qualificazione alla Final Eight. Esposito ha totalizzato 97 presenze sulla panchina biancorossa.