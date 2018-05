Condividi | A.S. 12:55 A partire da giovedì prossimo, 24 maggio, i contributi potranno essere ritirati dai 100 beneficiari presso gli sportelli del Banco di Sardegna. Contributi per 91mila euro Legge 20: pagamenti ad Alghero



ALGHERO - I Servizi Sociali hanno provveduto in questi giorni a definire le pratiche relative al 1° quadrimestre 2018 della legge 20/1997, mandando in tesoreria pagamenti per un totale di 91.281,23 euro.

A partire da giovedì prossimo, 24 maggio, i contributi potranno essere ritirati dai 100 beneficiari presso gli sportelli del Banco di Sardegna. Le provvidenze sono a favore delle persone adulte affette da patologie psichiatriche di cui alla suddetta legge.