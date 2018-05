Condividi | A.S. 8:53 Decollo dall´aeroporto di Alghero alle 21.40 di lunedì con a bordo una neonata in imminente pericolo di vita. L´Atterraggio a Cimpino e il trasferimento urgente all´ospedale pediatrico romano Alghero: trasporto urgente al Bambino Gesù



ALGHERO - Nella tarda serata di lunedì 21 maggio, l'Aeronautica Militare ha effettuato un nuovo trasporto urgente di una neonata in imminente pericolo di vita. Il velivolo Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino è decollato su ordine della sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, che ha ricevuto una richiesta di trasporto urgente dalla prefettura di Sassari. Il velivolo, giunto ad Alghero ed imbarcata la piccola con una equipe medica per assisterla, è decollato intorno alle 21.40, atterrando a Ciampino dopo circa un'ora di volo. Qui la piccola paziente è stata trasportata immediatamente all'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma per ricevere le cure necessarie.