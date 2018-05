Condividi | A.S. 20:20 Tra le offerte lampo sponsorizzate dalla compagnia low cost irlandese anche l´Alghero-Milano Bergamo a partire al 18 euro (a tratta) in altissima stagione (agosto). Prenotazioni entro il 22 maggio Ryanair: 24 ore last-minute



ALGHERO - La compagnia aerea irlandese ha lanciato l'offerta "Follie" di maggio, per prenotare voli scontati entro il 22 maggio. Tra le offerte lampo sponsorizzate dalla compagnia low cost irlandese anche l'Alghero-Milano Bergamo a partire al 18 euro in altissima stagione (agosto).



Voli scontati fino al 20% per numerose destinazioni. Sarà così possibile prenotare un weekend last minute a tariffe più basse e risparmiare.



L'offerta scade a mezzanotte di martedì 22 maggio 2018 e consente di viaggiare tra i mesi di giugno e di settembre. Tra le destinazioni sponsorizzate: Milano Bergamo – Alghero o Cagliari; da Roma Ciampino a Berlino, Bratislava, Francoforte; da Pisa a Barcellona, Dusseldorf, Francoforte.