Condividi | S.O. 20:13 Il laboratorio di Cinema promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali di Sassari, nell’ambito dei progetti Agorà e realizzato dalla Cinemascetti nel Centro di Aggregazione di via Baldedda, apre le iscrizioni a un nuovo corso gratuito Poliss, Massimo Lopez testimonial



SASSARI - Poliss Film entra nella fase cruciale. Il laboratorio di Cinema promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali di Sassari, nell’ambito dei progetti Agorà e realizzato dalla Cinemascetti nel Centro di Aggregazione di via Baldedda, apre le iscrizioni a un nuovo corso gratuito e promuove l’evento con un Testimonial d’eccezione.



L’attore, conduttore e doppiatore Massimo Lopez, mattatore televisivo del leggendario “Trio”, ha realizzato uno spot semiserio a episodi nel quale il regista Marco Demurtas e alcuni giovani allievi, cercano di convincere lo showman della bontà dell’iniziativa, incontrando la sua riluttanza. Si tratta ovviamente di un éscamotage ironico per parlare del Centro di Aggregazione Poliss che da circa dieci anni rappresenta per i giovani un punto di riferimento artistico/educativo ed uno strumento alternativo di integrazione e di prevenzione del disagio sociale.



Il Poliss infatti, situato nel quartiere di Monte Rosello riaperto da qualche mese, ha già avviato svariati progetti di cinema, teatro, musica, sport, danza, fotografia ed educazione ambientale su cui gli allievi della Cinemascetti stanno realizzando un documentario. I cinque spot realizzati al Poliss, visibili su internet da diversi giorni, sono il risultato di un seminario sulla comunicazione televisiva e sulla serialità pubblicitaria della quale Massimo Lopez è sicuramente il pioniere. Commenti SASSARI - Poliss Film entra nella fase cruciale. Il laboratorio di Cinema promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali di Sassari, nell’ambito dei progetti Agorà e realizzato dalla Cinemascetti nel Centro di Aggregazione di via Baldedda, apre le iscrizioni a un nuovo corso gratuito e promuove l’evento con un Testimonial d’eccezione.L’attore, conduttore e doppiatore Massimo Lopez, mattatore televisivo del leggendario “Trio”, ha realizzato uno spot semiserio a episodi nel quale il regista Marco Demurtas e alcuni giovani allievi, cercano di convincere lo showman della bontà dell’iniziativa, incontrando la sua riluttanza. Si tratta ovviamente di un éscamotage ironico per parlare del Centro di Aggregazione Poliss che da circa dieci anni rappresenta per i giovani un punto di riferimento artistico/educativo ed uno strumento alternativo di integrazione e di prevenzione del disagio sociale.Il Poliss infatti, situato nel quartiere di Monte Rosello riaperto da qualche mese, ha già avviato svariati progetti di cinema, teatro, musica, sport, danza, fotografia ed educazione ambientale su cui gli allievi della Cinemascetti stanno realizzando un documentario. I cinque spot realizzati al Poliss, visibili su internet da diversi giorni, sono il risultato di un seminario sulla comunicazione televisiva e sulla serialità pubblicitaria della quale Massimo Lopez è sicuramente il pioniere.