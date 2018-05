Condividi | A.S. 18:28 E´ stato eletto nel corso della riunione del Comitato Politico Regionale tenuta lo scorso fine settimana a Tramatza. Il neo Segretario Mulliri ha ora l´incarico di formare la nuova Segreteria regionale del Partito Rifondazione, Mulliri segretario regionale



SASSARI - Pierluigi Mulliri, insegnante nuorese in pensione, è il nuovo Segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista in Sardegna. E' stato eletto nel corso della riunione del Comitato Politico Regionale tenuta lo scorso fine settimana a Tramatza. Lo stesso organismo ha anche nominato Presidente Giovannino Deriu (nella foto) che è stato Segretario negli ultimi cinque anni ed è anche dirigente nazionale di Rifondazione Comunista. Il neo Segretario Mulliri ha ora l'incarico di formare la nuova Segreteria regionale del Partito.