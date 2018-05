Condividi | S.O. 16:24 L’iniziativa sarà presieduta dal Presidente della Fondazione, Antonello Cabras (nella foto), con i saluti del Direttore del Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione, Marco Milanese, e con una relazione introduttiva di Antonietta Mazzette, curatrice del volume Criminalità in Sardegna: rapporto a Sassari



SASSARI - Mercoledì 23 maggio (alle ore 16.30) presso la sala conferenze della Fondazione di Sardegna, in via Carlo Alberto a Sassari, si terrà la presentazione del Quinto Rapporto di ricerca su La Criminalità in Sardegna. Reati autori e incidenza sul territorio.



Il presente volume contiene sia l’aggiornamento dei dati riguardanti i fenomeni criminali che comportano un elevato grado di violenza (omicidi, attentati e rapine), sia i dati più recenti sulle coltivazioni illegali di cannabis. L’aggiornamento è stato completato con una specifica indagine sulla criminalità predatoria nella città di Sassari, svolta in collaborazione con la Procura di Sassari, e con il calcolo dei costi diretti della criminalità in Sardegna.



Si è rilevato che la criminalità nell’isola, limitatamente al biennio 2016/2017, ha un impatto complessivo (certamente sottostimato) pari a circa 700 mila euro per 1000 abitanti. L’iniziativa sarà presieduta dal Presidente della Fondazione, Antonello Cabras (nella foto), con i saluti del Direttore del Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione, Marco Milanese, e con una relazione introduttiva di Antonietta Mazzette, curatrice del volume.



