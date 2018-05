Condividi | S.O. 17:14 Grande riscontro di operatori del settore e di pubblico lo scorso fine settimana a Casa Gioiosa ad Alghero, in occasione del weekend dedicato al tema della Qualità Sostenibile Weekend dolce, successo al Parco



ALGHERO - Si è cominciato sabato 19, dedicato al Marchio Day dove numerose imprese del circuito del Marchio della Rete dei Parchi e delle Aree Protette del Parco Regionale di Porto Conte e del Parco Nazionale dell’Asinara, si sono incontrate per confrontarsi, proporsi e rafforzare il sistema di rete di collaborazioni, nell’ottica di offrire nuovi modelli di sviluppo sostenibile per l’accoglienza di un territorio, il Nord Ovest della Sardegna, ricco di risorse naturali, culturali e produttive. All’iniziativa hanno partecipato oltre trenta aziende certificate ed in fase di certificazione, del settore turistico ed agroalimentare, segno importante della condivisione dei principi fondanti del marchio di Qualità Ambientale con la finalità di aggregare gli operatori in un sistema di rete articolato per un offerta turistica di elevata qualità.



All’iniziativa, che rientra nelle azioni di comunicazione del progetto Comunitario CIEVP, hanno partecipato Il Presidente del Parco Cella, la Presidente del Comitato del marchio Antonia Casu dell’Agenzia laore Sardegna, il Direttore Porto Conte Mariani, il Direttore del parco dell’Asinara Pierpaolo Congiatu. Anche l’iniziativa di domenica 20 maggio “Emozioni di miele” ha riscosso un grande successo. L’evento si è svolto grazie alla collaborazione degli esperti dell’Agenzia Laore Sardegna e ai produttori locali per una giornata dedicata a degustazioni guidate di alcune eccellenze alimentari del territorio.



I mieli delle qualità di eucalipto, cardo e rosmarino del Parco di Porto Conte sono stati presentati in abbinamento con il gioddu, sapientemente preparato dall’Azienda Fauro e con gli ottimi pecorini delle aziende Mureddu Aru e F.lli Riu ed assaggiati dai presenti in accompagnamento dai vini della Cantina Rigàtteri e di Sella & Mosca.

Le presentazioni degli esperti dell’Agenzia Laore Gavino Carta e Cianni Brancazzu insieme a Caterina Pozzati della Cantina Rigàtteri, hanno conquistato il pubblico in sala suscitando nei degustatori vivo apprezzamento verso i prodotti proposti. A corollario della giornata “dolce” anche deliziose torte a base di miele, ricotta e frutta del territorio preparate da un’allieva dell’Istituto Alberghiero, coordinata dal docente Umberto Dacrema, chef della scuola che da anni dedica particolare attenzione ai prodotti locali utilizzandoli in piatti innovativi eccellenti. Commenti ALGHERO - Si è cominciato sabato 19, dedicato al Marchio Day dove numerose imprese del circuito del Marchio della Rete dei Parchi e delle Aree Protette del Parco Regionale di Porto Conte e del Parco Nazionale dell’Asinara, si sono incontrate per confrontarsi, proporsi e rafforzare il sistema di rete di collaborazioni, nell’ottica di offrire nuovi modelli di sviluppo sostenibile per l’accoglienza di un territorio, il Nord Ovest della Sardegna, ricco di risorse naturali, culturali e produttive. All’iniziativa hanno partecipato oltre trenta aziende certificate ed in fase di certificazione, del settore turistico ed agroalimentare, segno importante della condivisione dei principi fondanti del marchio di Qualità Ambientale con la finalità di aggregare gli operatori in un sistema di rete articolato per un offerta turistica di elevata qualità.All’iniziativa, che rientra nelle azioni di comunicazione del progetto Comunitario CIEVP, hanno partecipato Il Presidente del Parco Cella, la Presidente del Comitato del marchio Antonia Casu dell’Agenzia laore Sardegna, il Direttore Porto Conte Mariani, il Direttore del parco dell’Asinara Pierpaolo Congiatu. Anche l’iniziativa di domenica 20 maggio “Emozioni di miele” ha riscosso un grande successo. L’evento si è svolto grazie alla collaborazione degli esperti dell’Agenzia Laore Sardegna e ai produttori locali per una giornata dedicata a degustazioni guidate di alcune eccellenze alimentari del territorio.I mieli delle qualità di eucalipto, cardo e rosmarino del Parco di Porto Conte sono stati presentati in abbinamento con il gioddu, sapientemente preparato dall’Azienda Fauro e con gli ottimi pecorini delle aziende Mureddu Aru e F.lli Riu ed assaggiati dai presenti in accompagnamento dai vini della Cantina Rigàtteri e di Sella & Mosca.Le presentazioni degli esperti dell’Agenzia Laore Gavino Carta e Cianni Brancazzu insieme a Caterina Pozzati della Cantina Rigàtteri, hanno conquistato il pubblico in sala suscitando nei degustatori vivo apprezzamento verso i prodotti proposti. A corollario della giornata “dolce” anche deliziose torte a base di miele, ricotta e frutta del territorio preparate da un’allieva dell’Istituto Alberghiero, coordinata dal docente Umberto Dacrema, chef della scuola che da anni dedica particolare attenzione ai prodotti locali utilizzandoli in piatti innovativi eccellenti.