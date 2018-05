Condividi | M.V. 13:06 Partito oggi per circa mille nuove utenze il servizio integrale di ritiro della nettezza urbana porta a porta. Molte le famiglie che hanno posizionato sulla strada la plastica anziché il vetro. Ecco tutte le novità Porta a porta, oggi in nuovo servizio

Molti sbadati per le vie di Alghero



ALGHERO - Lunedì il Vetro; l'Organico il martedì, giovedì e sabato; Carta e cartone mercoledì, residuo secco il giovedì; Plastica e metalli venerdì; per i Pannolini il lunedì, mercoledì, sabato (previa prenotazione Numero Verde 800543999). Ecco il calendario di ritiro dei rifiuti differenziati uniformato per tutte le residenze presenti nella città di Alghero.



Oggi il servizio è stato esteso su circa mille nuove utenze: zone 11 “Kennedy”, 12 “Tarragona”, 13 “Centro XX Settembre bassa, 14 "Pivarada". Nonostante il volantinaggio capillare svolto dagli addetti alla vigilanza e controllo, molte famiglie hanno comunque posizionato sulla strada la plastica (come prevedeva il vecchio servizio) anziché il vetro.



Tutti gli utenti dovranno conferire i propri rifiuti differenziati per tipologia, utilizzando gli appositi mastelli per secco indifferenziato, carta e cartone, organico e vetro, esponendo le attrezzature all'esterno della propria abitazione o condominio entro le ore 6, a partire dalle ore 20 del giorno precedente (ad eccezione dei residenti del centro storico i quali dovranno esporre le attrezzature dalle ore 6 alle ore 9 dei giorni indicati). Utenti che hanno la possibilità di scegliere tra il kit completo o il mastello "jolly.