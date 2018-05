video Condividi | S.O. 14:17 Sonorità latine, voglia d´estate e divertimento. L´algherese Giacomo Urtis si lancia in una nuova avventura con le immagini in anteprima sul Tgcom24. Dopo la partecipazione all´Isola dei famosi ora fa sul serio puntando sulla sua vera passione: la musica Giacomo Urtis debutta con Tìa



ALGHERO - L'algherese Giacomo Urtis si lancia in una nuova avventura. Esce il primo singolo prodotto da Leo Marchi e distribuito da Artist First. Tìa (Corazon atrapado), il titolo per intero, è un brano che parla in maniera giocosa di una zia che rovina ogni storia d'amore di Giacomo.



E' stato scritto dall'autore e manager Alessio Fiorucci, con il produttore/musicista Leo Marchi, sotto le indicazioni dello stesso Giacomo, che desiderava raccontare una storia per far divertire il pubblico che lo avrebbe ascoltato, ma senza cadere nella banalità. Il brano è già disponibile su iTunes, Spotify e in tutti i digital download. L'estetista delle vip nella clip balla a ritmo di musica circondato da un gruppo di bellissime ragazze.



Il videoclip è stato girato a Miami nella villa di Madonna ed ha come regista l'influencer Iconize (Marco Ferrero). Brano rigorosamente in lingua spagnola, con l'intenzione di influenzare le sonorità latino americane con la sound dance. Giacomo Urtis, divenuto famoso come medico estetico delle celebrità, ha partecipato anche come naufrago all'Isola del Famosi.