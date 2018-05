Condividi | A.S. 12:13 Presentati questa mattina i nuovi collegamenti che la compagnia opererà dall´aeroporto di Perugia. A partire dal 5 luglio, invece, si potrà volare da Perugia a Olbia ogni giovedì e domenica Perugia-Olbia con AliBlue Malta



OLBIA - AliBlue Malta ha presentato nella mattinata di lunedì 21 marzo i nuovi collegamenti che la compagnia opererà da e per l'aeroporto di Perugia, nel corso di una conferenza stampa che ha visto la presenza del Dott. Umberto Solimeno, Direttore di SASE, la società di gestione dell’aeroporto dell’Umbria.



Ogni lunedì e venerdì, a partire dal 2 luglio, sarà operativo il collegamento Perugia-Roma-Perugia. A partire dal 5 luglio, invece, si potrà volare da Perugia a Olbia ogni giovedì e domenica. Tariffe di sola andata Perugia-Roma a partire da 50,00 euro per persona e Perugia-Olbia a partire da 99 euro, tasse aeroportuali, catering, un bagaglio da stiva da 15kg ed un bagaglio a mano da 5kg inclusi.



«Siamo particolarmente orgogliosi di queste nuove tratte che inaugureremo la prossima estate e che consentiranno di collegare la regione umbra sia con la capitale italiana sia con la meta regina delle vacanze italiane, la Costa Smeralda» – ha commentato il Comandante Teodosio Longo, CEO di AliBlue Malta, compagnia già operativa in Italia dagli scali di Cuneo, Cagliari e Trapani, grazie alla collaborazione con Medavia, vettore Maltese di comprovata esperienza, la cui flotta è composta da aeromobili Dash 8-300 da 50 posti e Dash 8-100 da 37 posti.