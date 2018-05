video Condividi | A.S. 11:13 Giro100, le foto più belle al Mercato



Ad Alghero le foto scattate dai cittadini in occasione della storica partenza del 100° Giro d´Italia di ciclismo rivivono nella mostra realizzata ad un anno di distanza all´interno del Mercato Civico di via Sassari. Nei giorno scorsi l´apertura alla presenza del sindaco, del consigliere regionale Cacciotto e della consigliera comunale Franca Carta.