Il regista e autore tv ogliastrino sarà ospite della Società Umanitaria venerdì 25 maggio per una lezione aperta inserita nel programma del modulo docenti del progetto di didattica Pietro Mereu ospite all´Umanitaria



ALGHERO - Il regista e autore tv ogliastrino Pietro Mereu sarà ospite della Società Umanitaria venerdì 25 maggio per una lezione aperta inserita nel programma del modulo docenti del progetto di didattica del cinema Alla ricerca del luogo perduto: il documentario in Sardegna. L’appuntamento è per le ore 17.00 nella Mediateca dell’Umanitaria in via Marconi 10.



Saranno proiettati "Il Club dei Centenari" e la prima puntata della serie "I Manager di Dio", ma Mereu farà entrare gli spettatori nella sua officina autoriale mostrando bozze, scene tagliate, materiali di lavoro e tutto quello che può essere utile per capire il processo creativo che sta dietro la realizzazione del documentario. "Il Club dei Centenari" è un viaggio alla scoperta dell’Ogliastra, terra d’origine dell’autore, in cui si concentra il maggior numeri di ultracentenari del mondo.



Il film è stato presentato in diversi festival è ha vinto il premio del pubblico al Festival Sguardi Altrove. "I Manager di Dio" è un documentario a puntate, ispirato a un saggio di Rocco Meloni, sulla regola benedettina applicata ai moderni metodi di gestione aziendale. Pietro Mereu è nato a Lanusei nel 1972, è stato autore televisivo (Markette di Piero Chiambretti) e ha esordito nel documentario con il cult "Disoccupato in affitto", a cui sono seguiti "Giù le mani dall’Ogliastra, Noi non molliamo: facce e storie dell’alluvione" e "Il clan dei ricciai".



