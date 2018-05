Condividi | A.S. 10:54 Per la nuova apertura di Olbia, McDonald’s è alla ricerca di 40 persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente per le posizioni di Crew, Hostess e Steward McDonald’s a Olbia: 40 assunzioni



OLBIA - McDonald’s apre un nuovo ristorante a Olbia e cerca 40 persone. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno al McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture McDonald’s su tutto il territorio italiano.



Il McItalia Job Tour fa tappa nelle città sede dei nuovi McDonald’s e dà la possibilità di partecipare alle selezioni per diventare parte integrante del team di lavoro e gestione del nuovo ristorante, e di avere l’opportunità di lavorare in un contesto dinamico, giovane, informale e dalla forte identità di gruppo. Entro il prossimo 17 giugno, i candidati interessati a lavorare nel nuovo McDonald’s di Olbia potranno partecipare alla prima fase di selezione.



Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare le aree comportamentali di forza dei candidati. Coloro che supereranno il test verranno contattati da McDonald's, riceveranno una convocazione con data e orario e avranno accesso ai colloqui individuali.