Alghero: 201° della Polizia Penitenziaria

ALGHERO - Tutto pronto ad Alghero per la celebrazione del 201° Annuale della Fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria, Forza di Polizia dell'esecuzione penale. Le celebrazioni sono in programma per la giornata del 23 maggio (alle ore 11.30) presso la Casa di Reclusione di Alghero.



Nell'occasione saranno invitate tutte le Autorità locali. L'evento sarà condiviso con il personale in quiescenza e in servizio e con i familiari degli Agenti di Custodia caduti nel 1945 durante l'evasione di alcuni detenuti.



Durante la cerimonia sarà data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro della Giustizia, del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, letti in occasione della Festa nazionale della Polizia Penitenziaria celebrata in Roma, il 17 maggio. Il Comandante riassumerà l'attività operativa svolta dal Reparto di Polizia Penitenziaria durante l'anno.