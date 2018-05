Condividi | M.V. 9:55 Settimane contate per i numerosi cassonetti disseminati ormai ovunque, in dotazione alle attività nel centro storico di Alghero. Ecco come saranno rivestiti: scremature in legno mobili con listelli paralleli, nella parte superiore le fioriture di stagione Legno e fiori per schermare i rifiuti



ALGHERO - Per buona pace dei residenti ormai infastiditi, ma soprattutto per garantire un briciolo di decoro nelle zone più turistiche e autentiche della città di Alghero, i cassonetti colorati in dotazione alle numerose attività, disseminati ormai ovunque, ma decisamente impattanti e ingombranti soprattutto nel centro storico, potrebbero avere le settimane contate. C'è infatti il via libera per allestire gli spazi in concessione.



Dopo un lungo periodo di gestazione e confronto, dagli uffici comunali esce una direttiva univoca a cui tutti i titolari di pubblici esercizi (per quelli che posizionano i propri rifiuti all'esterno delle attività, con regolare concessione) dovranno molto presto uniformarsi. Si tratta delle scremature in legno mobili con listelli paralleli, all'interno delle quali posizionare i vari mastelli.



Ogni attività dovrà presto uniformarsi e dotarsi del progetto di arredo urbano, che prevede nella parte superiore gli spazi per fioriture di stagione. Rimarrebbero ancora da individuare tutti gli spazi in concessione, ma è chiaro che la scelta di schermare i mastelli, assunta in accordo con i rappresentanti di categoria dopo numerose riunioni, migliorerà non poco la situazione.



Non è mistero, infatti, che l'aver derogato anni addietro all'obbligo di custodire i rifiuti all'interno dei locali (la decisione risale all'epoca dell'approvazione del Piano del Commercio), abbia generato negli anni una generale confusione, abbassando esponenzialmente il decoro del centro storico. Oggi, infatti, è possibile vedere cassonetti un po ovunque: negli angoli più caratteristici del centro (come avviene al Forte della Maddalenetta), a contorno delle piazze più popolate (è il caso di Piazza Sulis), al posto dei parcheggi delle auto, oppure a bloccare l'apertura di antichi portoni (San Francesco).



