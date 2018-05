Condividi | A.S. 22:12 Il volo del 31° Stormo dell´Aeronautica Militare è decollato dall´aeroporto di Alghero. Il trasporto della piccola paziente, di un genitore e dell´equipe medica al suo seguito è stato richiesto dalla Prefettura Bimba di 9 anni d´urgenza al Gaslini



ALGHERO - Un Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare ha effettuato nei giorni scorsi un nuovo trasporto sanitario dall'aeroporto di Alghero a quello di Genova, a favore di una bambina di 9 anni che necessitava di essere trasferita d'urgenza presso l'Ospedale Gaslini di Genova. Il trasporto della piccola paziente, di un genitore e dell'equipe medica al suo seguito è stato richiesto dalla Prefettura di Sassari. Sbarcata la piccola, il velivolo è decollato immediatamente verso la base di Ciampino, sede del 31° Stormo, dove ha ripreso il normale servizio di pronto impiego. La richiesta di supporto è pervenuta dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire - in coordinamento con Prefetture, Ospedali e Presidenza del Consiglio dei Ministri – questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale, isole incluse.