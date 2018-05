Condividi | S.O. 23:03 120 giorni per ridare splendore alla costruzione cinquecentesca che guarda il golfo dell´Asinara. Gli interventi sulla torre che guarda sul golfo dell´Asinara serviranno a mitigare i processi di degrado e dissesto avvenuti negli anni Capo Falcone, lavori in torre



STINTINO – Sono iniziati in questi giorni i lavori che daranno un nuovo look alla torre di Capo Falcone. L'impresa Serf Costruzioni srl, che ad aprile si è giudicata la gara per le opere di restauro conservativo, consolidamento statico e messa in sicurezza della costruzione cinquecentesca, mercoledì ha iniziato la pulizia e l'allargamento della strada per consentire ai mezzi di raggungiere la torre. A disposizione per terminare i lavori ci sono 120 giorni, dal momento dell'apertura del cantiere, mentre i fondi per rimetterla in sesto ammontano a circa 79mila euro.



Gli interventi sulla torre che guarda sul golfo dell'Asinara serviranno a mitigare i processi di degrado e dissesto avvenuti negli anni, che hanno portato in questi tempi a distacchi e crolli, anche importanti, di molte parti della struttura originaria. In inverno è crollata la garitta costruita sul tetto della torre e il brutto tempo dei mesi scorsi ha provocato la caduta dell'architrave della porta d'ingresso, oltreché della muratura sovrastante.



«La ristrutturazione della torre – afferma l'assessora ai Lavori pubblici Antonella Mariani – per noi è importante. La costruzione ci guarda da lì da sempre, ci rappresenta e custodisce la nostra storia. Abbiamo a cuore il recupero delle memorie che i nostri avi ci hanno lasciato. In questi anni la torre ha subito una serie di vicissitudini e vorremmo che riprendesse il suo splendore. E con l'aiuto della Soprintendenza potremo renderla di nuovo visitabile».



