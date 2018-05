Condividi | A.S. 6:56 L’iniziativa replica l’evento analogo che si è tenuto recentemente a Cagliari in riscontro alle richieste di numerose Amministrazioni Comunali, Enti pubblici e Professionisti Incontro enti-Regione sul Pai



CAGLIARI - Le recenti modifiche alle norme del Piano di assetto idrogeologico saranno oggetto di un incontro illustrativo in programma mercoledì 23 maggio dalle 9.30 nel Centro servizi Losa di Abbasanta. L’iniziativa replica l’evento analogo che si è tenuto recentemente a Cagliari in riscontro alle richieste di numerose Amministrazioni Comunali, Enti pubblici e Professionisti che intendono acquisire informazioni e indicazioni operative sui contenuti delle modifiche normative al PAI.



I lavori cominceranno alle 9,30 con l’introduzione dell’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini, e proseguiranno con l’illustrazione generale delle tematiche, affidata al direttore generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS), ingegner Alberto Piras. Tra gli interventi in programma, quello dedicato agli adempimenti dei Comuni in materia di assetto idrogeologico e di redazione dei PUC, presentato dall’ingegner Marco Melis, Dirigente ADIS.



Sono inoltre previste le relazioni dell'ingegner Gianluigi Mancosu (dell'ADIS), del Professor Giovanni M.Sechi, degli ingegneri Clorinda Corits, Saverio Liberatore e del geologo Giovanni Cocco, del Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura dell'Università di Cagliari. Tra gli argomenti in programma la gerarchizzazione del reticolo idrografico della Sardegna e la disciplina PAI per le aziende agricole ricadenti in aree elevata pericolosità idraulica. L'incontro è promosso dall'Autorità di bacino regionale della Regione Sardegna e rientra delle azioni di comunicazione del progetto comunitario PROTERINA3 Evolution, curato da ANCI Sardegna.