A.S. 21:53 I ragazzi di coach Mura vincono anche la gara di ritorno della finale regionale contro l'Olimpia Cagliari e conquistano il titolo U20, Dinamo campione regionale



I ragazzi di coach Mura vincono anche la gara di ritorno della finale regionale contro l’Olimpia Cagliari e conquistano il titolo. Coach Mura manda in campo Gallizzi, Langiu, Sanna, Demuru e Casula, coach Sulis schiera Di Ciaula, Cossu, Brisu, Ibba e Cau. Il match inizia in equilibrio, ci vuole qualche minuto per vedere l’intensità salire. Gallizzi e compagni si tengono avanti di qualche lunghezza ma a fine periodo soffrono la difesa più stretta dei cagliaritani e chiudono i primi dieci minuti di gioco sul 21-20.



Nei primi cinque minuti della seconda frazione i sassaresi costruiscono un break di 9-2 (30-22). L’Olimpia accorcia dalla lunetta, i padroni di casa faticano in attacco e non riescono a finalizzare ma riescono a non cedere ai tentativi di sorpasso e si va negli spogliatoi sul 35-33. Nella ripresa Di Ciaula firma il sorpasso avversario dall’arco, risponde Langiu con una bomba e Demuru e Gallizzi accendono l’attacco biancoblu.



I ragazzi di coach Mura prendono il largo con Re, Sanna e Gallizzi, i cagliaritani cercano di arginare con Brisu e Cossu ma il vantaggio casalingo rimane in doppia cifra e il terzo quarto si chiude 63-52. Negli ultimi 10' di gioco l'Olimpia cerca di rientrare con Simbula, Ibba e Brisu bravi ad approfittare delle distrazioni difensive dei padroni di casa ma i biancoblu sono bravi a non mollare e mantenere il vantaggio chiudendo i conti per 76-66. I giovani giganti Under 20 sono stati premiati dal delegato provinciale della Fip Giuseppe Manca che ha consegnato la coppa dello scudetto regionale 2018.