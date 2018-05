Condividi | A.S. 20:45 Tre persone all´ospedale. Ad avere la peggio il giovane in sella alla sua moto. Sul posto le forze dell´ordine per gli accertamenti del caso e il 118. All´origine del sinistro una mancata precedenza Alghero: svolta e centra una moto



ALGHERO - Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio odierno in Via degli Orti ad Alghero. Ad avere la peggio un giovane in sella al suo scooter. Secondo le prime indiscrezioni, il conducente alla guida di un'auto, mentre si accingeva a svoltare sulla via Amsicora, non avrebbe visto la moto centrandola in pieno. Sul posto le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso e il 118. Tutte al Pronto soccorso le persone coinvolte nel sinistro.