Mehari, festa per i 50 anni della cabriolet

ALGHERO - Per festeggiare i 50 anni della cabriolet innovativa e originale di Citroen, con la carrozzeria interamente realizzata in plastica, l'esclusivo club Mehari ha scelto le strade della Sardegna. Impossibile non notarle.



Partito sabato da Porto Torres, il raduno prevede anche tappe a Ottana, Siniscola, Olbia, La Maddalena e Castelsardo, sino al ritorno, sabato prossimo, a Porto Torres. La prima giornata però ha visto le 18 Mehari d'epoca attraversare Stintino e la città di Alghero.



