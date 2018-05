Condividi | Mariangela Pala 22:26 Il segretario cittadino del Partito democratico Gian Mirko Luiu e il consigliere comunale Dem Massimo Cossu sottolineano che il bilancio altro non è stato che una mera operazione fredda e contabile gestita dagli uffici finanziari quindi da escludere l´indirizzo politico della maggioranza Bandi e finanziamenti: «tre anni persi a Porto Torres»



PORTO TORRES - «Nella discussione del bilancio, e la conseguente approvazione da parte della sola maggioranza grillina, abbiamo potuto notare è capire quanto esigui siano stati i fondi messi a disposizione per eventuali investimenti per la nostra città, in funzione di quello che doveva essere una rivoluzione socio economica e culturale più volte sbandierata dal Movimento cinque stelle in campagna elettorale». Il segretario cittadino del Partito democratico Gian Mirko Luiu e il consigliere comunale Dem Massimo Cossu sottolineano che il bilancio altro non è stato che una mera operazione fredda e contabile gestita dagli uffici finanziari quindi da escludere l'indirizzo politico della maggioranza.



Pertanto i due esponenti Pd si chiedono «a quali bandi pubblici ha partecipato questa amministrazione? In che modo la maggioranza sta reperendo finanziamenti per mantenere gli impegni presi in campagna elettorale con i cittadini? Quale finanziamenti ha chiesto il sindaco Wheeler, e quali sono stati concessi fino ad oggi?». Il segretario Luiu e i consigliere Cossu del Pd ricordano nella nota come durante questi tre anni, l'amministrazione Wheeler sia riuscita a farsi sfuggire i finanziamenti relativi alla videosorveglianza.



«Risorse che tanto avrebbero coadiuvato le forze dell'ordine nelle azioni di prevenzione e vigilanza, – sottolineano - inoltre si è lasciata sfuggire il bando regionale sui finanziamenti legati alla riqualificazione dei centri storici e delle periferie, risorse che avrebbero creato una situazione di nuovo decoro urbano, in modo particolare nelle piazze e nelle vie del centro storico e dei quartieri per un rilancio turistico». Per non parlare dei 3,2 milioni di euro stanziati dalla Regione da investire sul sistema idrico sull'Isola dell'Asinara, «ma che non ha trovato ancora nessuna progettazione o proposta indirizzata dal sindaco, se non accuse alle passate amministrazioni e futili giustificazioni di cui ormai i cittadini turritani sono stanchi», aggiungono i due rappresentanti Dem.



Un altro finanziamento che sarebbe sfuggito all'amministrazione sarebbe quello relativo ai grandi eventi «il quale avrà effetti negativi anche sulla nostra festa padronale, effetti che potremo toccare con mano già durante questo fine settimana – concludono Luiu e Cossu – ma se il sindaco Wheeler è svogliato a svolgere il suo ruolo, per il bene della città, faccia un passo indietro e si dimetta».