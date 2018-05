Condividi | S.O. 19:25 Maggio terribile per le casse pubbliche. Viene alla luce un nuovo errore amministrativo che appesantirà le finanze degli algheresi. Anche in questo caso la mazzata risale al 2007, quando in sede di composizione della graduatoria Erp veniva ingiustamente esclusa una famiglia avente diritto. 200mila euro il danno Alloggio negato, conto agli algheresi



ALGHERO - Le brutte notizie non arrivano mai da sole. Il vecchio detto popolare conferma tutta la sua valenza nei confronti del comune di Alghero. A distanza di qualche giorno dalla sentenza che condanna l'ente al maxi risarcimento per l´inerzia amministrativa protrattasi dal 1998 al 2014 con l'occupazione abusiva dell'immobile Tholos [



Seppur di entità minore per le casse pubbliche, anche in questo caso la questione travolge pesantemente l'amministrazione per un evidente errore nella composizione delle graduatorie per l’assegnazione di 18 alloggi di edilizia residenziale convenzionata. Era l'anno 2007 e l'errata esclusione dalla graduatoria degli aventi diritto di una famiglia ha generato una lunga querelle giudiziaria che ha visto soccombere il comune.



Lo stesso Tar, infatti, annullando nel 2010 le determinazioni assunte dall’allora Amministrazione di Centrodestra, nella parte in cui ammettevano alla selezione alcuni partecipanti non in possesso dei requisiti, sanciva il diritto della ricorrente a vedersi assegnato uno degli immobili messi a selezione. Pronunciamento incassato senza neppure impugnare la sentenza, divenuta oggi definitiva ed ormai passata in giudicato.



Per le casse comunali insomma, si tratta di una nuova batosta, che oggi il comune vorrebbe risolvere transando con la parte lesa un risarcimento di circa 200mila euro. Al fine di mettersi al riparo da un'eventuale nuova condanna, l'atto di transazione è approdato nei giorni scorsi tra i banchi della Commissione competente prima del via libera definitivo del Consiglio comunale. I Commissari hanno aggiornato la seduta.



