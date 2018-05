Condividi | S.O. 20:21 Potrebbero verificarsi dei rallentamenti e disagi nell´esecuzione di alcuni esami di laboratorio nella giornata di lunedì. E´ in atto infatti la riorganizzazione tecnologica dei servizi Assl, laboratorio analisi: lunedì disagi



ALGHERO - Possibili disagi nella giornata di lunedì. E' in atto infatti la riorganizzazione tecnologica dei servizi di laboratorio dei presidi ospedalieri di Alghero e Ozieri oltre che del laboratorio analisi di Sassari.



Gli operatori sono impegnati in queste ore per rendere pienamente operativi i servizi nella giornata di lunedì. Tuttavia, potrebbero verificarsi dei rallentamenti e disagi nell'esecuzione di alcuni esami di laboratorio.



Gli uffici preposti dell'Azienda monitoreranno costantemente la situazione per prevenire e ridurre al minimo le eventuali criticità. Se persistessero ulteriori dubbi, l'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) di Sassari resta a disposizione al numero 079/2084490, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.