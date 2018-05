Condividi | Red 14:44 In serie D maschile, la compagine algherese ha centrato quindici vittorie in altrettanti match disputati, prima dello spareggio in programma mercoledì, in campo neutro, fra le ultime due classificate della Poule A e le prime due della Poule B: in palio, l´accesso alla griglia play-off, che determinerà il salto di categoria Basket: una Coral da record



ALGHERO - Volge al termine la seconda fase della Poule B del campionato regionale di serie D di basket maschile, che ha visto protagonista assoluta la Coral 2016. La compagine algherese ha centrato quindici vittorie in altrettanti match disputati (quando manca solo la sfida in casa, contro il fanalino di coda Basket Nuoro), prima dello spareggio in programma mercoledì 23 maggio, in campo neutro, fra le ultime due classificate della Poule A e le prime due della Poule B: in palio, l'accesso alla griglia play-off, che determinerà il salto di categoria.



Coral 2016 rinnovata rispetto alla scorsa stagione (quando vinse il campionato). La dirigenza algherese, che ha messo in pista un roster con un'età media di 19,3 anni, ha puntato tutto sulla valorizzazione dei classe 2001 (Baldino, Barracu, Carboni, Maltagliati, Martinez, Monte e Pischedda) e la scommessa è stata vincente.



Infatti, i ragazzi hanno maturato un'importante esperienza e hanno preso consapevolezza dei loro mezzi. Questo, ovviamente, rappresenta un motivo di grande orgoglio per la società.



Roster: Alessio Baldino, Gianni Barracu, Gioele Bonalume, Pietro Carboni, Valerio Carboni, Luigi Cesaraccio, Vincenzo Dimauro, Giovanni Longu, Lorenzo Maltagliati, Riccardo Martinez, Matteo Monte, Andrea Pischedda e Federico Ponziani.

Coach: Luca Granchi.

Assistant coach: Chicco Salvatore e Ciccio Barracu.

Dirigenti: Massimo Salvatori, Paolo Guarino e Marco Marando. Commenti ALGHERO - Volge al termine la seconda fase della Poule B del campionato regionale di serie D di basket maschile, che ha visto protagonista assoluta la Coral 2016. La compagine algherese ha centrato quindici vittorie in altrettanti match disputati (quando manca solo la sfida in casa, contro il fanalino di coda Basket Nuoro), prima dello spareggio in programma mercoledì 23 maggio, in campo neutro, fra le ultime due classificate della Poule A e le prime due della Poule B: in palio, l'accesso alla griglia play-off, che determinerà il salto di categoria.Coral 2016 rinnovata rispetto alla scorsa stagione (quando vinse il campionato). La dirigenza algherese, che ha messo in pista un roster con un'età media di 19,3 anni, ha puntato tutto sulla valorizzazione dei classe 2001 (Baldino, Barracu, Carboni, Maltagliati, Martinez, Monte e Pischedda) e la scommessa è stata vincente.Infatti, i ragazzi hanno maturato un'importante esperienza e hanno preso consapevolezza dei loro mezzi. Questo, ovviamente, rappresenta un motivo di grande orgoglio per la società.Alessio Baldino, Gianni Barracu, Gioele Bonalume, Pietro Carboni, Valerio Carboni, Luigi Cesaraccio, Vincenzo Dimauro, Giovanni Longu, Lorenzo Maltagliati, Riccardo Martinez, Matteo Monte, Andrea Pischedda e Federico Ponziani.Luca Granchi.Chicco Salvatore e Ciccio Barracu.Massimo Salvatori, Paolo Guarino e Marco Marando.