Condividi | A.S. 11:44 “Open Studi Aperti”, l’iniziativa del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in programma in 91 province in contemporanea Studi aperti anche ad Alghero



ALGHERO - Visite ai cantieri per far comprendere la genesi di un progetto; studi professionali che si trasferiscono nelle strade e nelle piazze delle città per confrontarsi con la comunità dei cittadini o che si trasformano in atelier di pittura o laboratori d’arte e di progettazione; concorsi fotografici e proiezione di video e di documentari; esposizioni di libri rari e prime edizioni di scritti sull'architettura e sull'arte di costruire.



Ed ancora: conferenze in piazze, in palazzi storici ed in angoli suggestivi di grandi città e di piccoli centri, performance musicali e dibattiti, ma anche musica, divertimento ed allegria. Tutto questo è “Open Studi Aperti”, l’iniziativa del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in programma in 91 province in contemporanea e in tutto il Paese nel weekend, per diffondere la cultura architettonica e rinnovare la sensibilità nei confronti dell’ambiente, del paesaggio e dei territori.



Anche Alghero partecipa all'iniziativa: i curiosi potranno visitare la mattina di sabato i particolari costruttivi dietro le quinte con gli architetti Polese, Curedda e Cosseddu presso lo studio in via IV Novembre (fino alle ore 13); mentre la sera, dalle ore 18 alle 20, sarà possibile fare visita all'Arch-2 in via Vittorio Emanuele 9, delle architette Giovannangela Floris e Maria Critina Marongiu. Commenti ALGHERO - Visite ai cantieri per far comprendere la genesi di un progetto; studi professionali che si trasferiscono nelle strade e nelle piazze delle città per confrontarsi con la comunità dei cittadini o che si trasformano in atelier di pittura o laboratori d’arte e di progettazione; concorsi fotografici e proiezione di video e di documentari; esposizioni di libri rari e prime edizioni di scritti sull'architettura e sull'arte di costruire.Ed ancora: conferenze in piazze, in palazzi storici ed in angoli suggestivi di grandi città e di piccoli centri, performance musicali e dibattiti, ma anche musica, divertimento ed allegria. Tutto questo è “Open Studi Aperti”, l’iniziativa del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in programma in 91 province in contemporanea e in tutto il Paese nel weekend, per diffondere la cultura architettonica e rinnovare la sensibilità nei confronti dell’ambiente, del paesaggio e dei territori.Anche Alghero partecipa all'iniziativa: i curiosi potranno visitare la mattina di sabato i particolari costruttivi dietro le quinte con gli architetti Polese, Curedda e Cosseddu presso lo studio in via IV Novembre (fino alle ore 13); mentre la sera, dalle ore 18 alle 20, sarà possibile fare visita all'Arch-2 in via Vittorio Emanuele 9, delle architette Giovannangela Floris e Maria Critina Marongiu.