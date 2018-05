Condividi | S.O. 11:04 Le iscrizioni al Trofeo Onda Blu si chiuderanno alle 20 di sabato 19 maggio. Il briefing per gli equipaggi è fissato alle ore 10 e la partenza sulle boe a mezzogiorno di domenica 20 maggio S´infiamma il Vento dell’Alguer



ALGHERO - Dopo la prima delle 8 regate del Campionato Vento dell’Alguer 2018 organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, a guidare le classifiche sono Vitamina di Antonello Casu nella categoria “Orc No Spi” e Ferula di Ettore Tanferna nella categoria “Crociera Regata”.



Nel trofeo Onda Blu, VIII Memorial Marco Caula, in programma domenica 20 maggio, non avranno gioco facile a confermare il proprio primato, pressate da vicino da concorrenti come Buddhana di Giuseppe Rivieccio e Datenandi di Stefano Macioccu. C’è poi da aspettarsi una prova di orgoglio e riscatto da Corto Maltese, incappato in una trappola regolamentare alla partenza della prima regata, che diversamente lo avrebbe visto vincitore.



In gioco c’è anche la posizione nella Ranking List per l’ammissione al Campionato Zonale ORC 2018 che si disputerà ad Alghero dal 1 al 4 novembre. Sono dunque presenti tutti gli ingredienti necessari a rendere contese e importanti le prove che il Comitato di Regata traccerà davanti ai Bastioni di Alghero in condizioni meteo previste di vento leggero.



Molto avvincente e partecipata la sfida nella nuova veleggiata a rating FIV lanciata quest’anno dalla Federazione Italiana Vela per promuovere la partecipazione alle regate di vela d’altura. Dopo la prima giornata, guidano la classifica di questa classe speciale, Glicerina di Pasquale Messina e Burrascheri di Giovanni Chessa.



Le iscrizioni al Trofeo Onda Blu si chiuderanno alle 20 di sabato 19 maggio. Il briefing per gli equipaggi è fissato alle ore 10 e la partenza sulle boe a mezzogiorno di domenica 20 maggio. In serata, alle 19 la premiazione da Shima Mediterranean Sushi Restaurant, Largo San Francesco 6, Alghero. Commenti ALGHERO - Dopo la prima delle 8 regate del Campionato Vento dell’Alguer 2018 organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, a guidare le classifiche sono Vitamina di Antonello Casu nella categoria “Orc No Spi” e Ferula di Ettore Tanferna nella categoria “Crociera Regata”.Nel trofeo Onda Blu, VIII Memorial Marco Caula, in programma domenica 20 maggio, non avranno gioco facile a confermare il proprio primato, pressate da vicino da concorrenti come Buddhana di Giuseppe Rivieccio e Datenandi di Stefano Macioccu. C’è poi da aspettarsi una prova di orgoglio e riscatto da Corto Maltese, incappato in una trappola regolamentare alla partenza della prima regata, che diversamente lo avrebbe visto vincitore.In gioco c’è anche la posizione nella Ranking List per l’ammissione al Campionato Zonale ORC 2018 che si disputerà ad Alghero dal 1 al 4 novembre. Sono dunque presenti tutti gli ingredienti necessari a rendere contese e importanti le prove che il Comitato di Regata traccerà davanti ai Bastioni di Alghero in condizioni meteo previste di vento leggero.Molto avvincente e partecipata la sfida nella nuova veleggiata a rating FIV lanciata quest’anno dalla Federazione Italiana Vela per promuovere la partecipazione alle regate di vela d’altura. Dopo la prima giornata, guidano la classifica di questa classe speciale, Glicerina di Pasquale Messina e Burrascheri di Giovanni Chessa.Le iscrizioni al Trofeo Onda Blu si chiuderanno alle 20 di sabato 19 maggio. Il briefing per gli equipaggi è fissato alle ore 10 e la partenza sulle boe a mezzogiorno di domenica 20 maggio. In serata, alle 19 la premiazione da Shima Mediterranean Sushi Restaurant, Largo San Francesco 6, Alghero.