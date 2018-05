Condividi | A.S. 9:30 Consultazioni anche a Nuoro, Macomer, Sassari, Alghero, Tortoli e Arzachena sul contratto di governo stipulato tra il leghista Matteo Salvini e i grillini guidati da Alessandro Di Maio Contratto Salvini-Di Maio, banchetti ad Alghero



ALGHERO - Consultazioni anche a Nuoro, Macomer, Sassari, Alghero, Tortoli e Arzachena sul contratto di governo stipulato tra il leghista Matteo Salvini e i grillini guidati da Alessandro Di Maio. «Il nostro è un movimento che ama stare tra la gente. Per questa ragione Matteo Salvini ha deciso di chiedere alle persone, quelle che il 4 marzo scorso ci hanno affidato un così grande consenso, cosa ne pensano del contratto di governo col quale vogliamo cambiare l’Italia».



«La sfida della Lega è questa: fare quello che gli altri governi non hanno avuto il coraggio di fare. Sappiamo che non sarà facile ma non vogliamo tirarci indietro. Soprattutto non vogliamo allontanarci dalle persone. Abbiamo il dovere di ascoltare e agire. Di impegnarci. In questi mesi abbiamo portato avanti un grande lavoro nelle piazze e per le strade della Sardegna. In Sardegna sta nascendo un gruppo fatto di persone con tanta buona volontà» sottolineano Dario Giagoni (vice commissario regionale Lega-Salvini Premier) e Giovanni Nurra (responsabile nord Sardegna).



«Persone pulite che vogliono dare il proprio contributo a questo grande progetto di cambiamento. Stiamo crescendo. Sentiamo intorno a noi una grande fiducia. Spiegheremo quali sono i punti essenziali del contratto di governo, come vogliamo cambiare i trattati europei, come vogliamo riscrivere le regole per aiutare le famiglie i le imprese, in questi anni letteralmente massacrate. Racconteremo come vogliamo cambiare le cose, come vogliamo far ripartire l'Italia. E poi parleremo delle nostra proposte per la Sardegna. Stare fra le gente è il nostro modo di fare politica».