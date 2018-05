Condividi | M.P. 20:21 In occasione della quattordicesima edizione della Notte Europea dei Musei, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (MiBact), in collaborazione con la Fondazione Via Libio 53, proprietaria dello stabile in cui ricade l´area archeologica omonima, propongono una serata all´insegna della musica e dell´archeologia In Via Libio 53 il racconto di Turris Libissonis



PORTO TORRES - In occasione della quattordicesima edizione della Notte Europea dei Musei, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (MiBact), in collaborazione con la Fondazione Via Libio 53, proprietaria dello stabile in cui ricade l'area archeologica omonima, propongono una serata all'insegna della musica e dell'archeologia. L'incontro si terrà domani, sabato, 19 maggio dalle ore 18 alle 21 nell'area archeologica di Via Libio 53.



Il personale della Soprintendenza effettuerà le visite guidate per illustrare ai visitatori i risultati dei lavori di scavo, restauro e ricerca relativa al dna della popolazione antica, compiuti recentemente nel complesso archeologico. La Fondazione presentaerà al pubblico una serie di video che raccontano gli aspetti salienti del lavoro svolto.



Interverranno Franco Satta (Soprintendenza Abap), Gavino Canu (Soprintendenza Apab) e Alessandra Loriga (Archeologa). Seguirà il concerto di chitarra classica di Marco Carta. Commenti PORTO TORRES - In occasione della quattordicesima edizione della Notte Europea dei Musei, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (MiBact), in collaborazione con la Fondazione Via Libio 53, proprietaria dello stabile in cui ricade l'area archeologica omonima, propongono una serata all'insegna della musica e dell'archeologia. L'incontro si terrà domani, sabato, 19 maggio dalle ore 18 alle 21 nell'area archeologica di Via Libio 53.Il personale della Soprintendenza effettuerà le visite guidate per illustrare ai visitatori i risultati dei lavori di scavo, restauro e ricerca relativa al dna della popolazione antica, compiuti recentemente nel complesso archeologico. La Fondazione presentaerà al pubblico una serie di video che raccontano gli aspetti salienti del lavoro svolto.Interverranno Franco Satta (Soprintendenza Abap), Gavino Canu (Soprintendenza Apab) e Alessandra Loriga (Archeologa). Seguirà il concerto di chitarra classica di Marco Carta.