A Porto Torres rivive la Regata del Pescatore

Condividi |



PORTO TORRES - La Regata del Pescatore, giunta alla dodicesima edizione, rappresenta uno spaccato della giornata tipica del pescatore degli inizi del secolo scorso nella quale entrano in gioco abilità, capacita, astuzia e forza in egual misura per riuscire ad arrivare in fondo alla difficile prova. La manifestazione è in programma domani, sabato 19 maggio alle ore 11 nella baia dello Scogliolungo a Porto Torres dove si sfideranno sette equipaggi di quattro marinerie del nord Sardegna: Alghero, Castelsardo, Stintino e Porto Torres, per affermare la loro supremazia.



Un'esibizione particolare per rivivere una giornata di mare come facevano i nostri antenati rispolverando le antiche tecniche e i vecchi saperi degli uomini di mare che non conoscevano ancora i motori. In questa regata hanno un ruolo fondamentale le capacità ed i saperi ormai dimenticati.



Vogare con pesanti remi di legno con un gozzo è una cosa inusuale, ritrovare un punto di pesca senza ausilio del GPS è complicato, partire irritualmente dalla spiaggia è insolito ed armare le vele a regata già in corso è un’operazione inconsueta. Tutte queste operazioni sono comprese all’interno della Regata del Pescatore, gli equipaggi dovranno essere addestrati e coordinati per compiere al meglio e rapidamente tutte le manovre necessarie attingendo dalla memoria le capacità d’altri tempi.



L'evento è organizzato da Asso.Ve.La., con la partecipazione delle Associazioni Etnos e Cngei e con il patrocinio del Comune di Porto Torres.