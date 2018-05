Condividi | M.P. 18:54 In occasione della Notte dei Musei 2018, il museo archeologico Antiquaium Turritano, Polo Museale della Sardegna (MiBACT), insieme alla Cooperativa L’ibis, accompagneranno i visitatori in una suggestiva passeggiata al tramonto Notte dei Musei all´Antiquarium Turritano



PORTO TORRES - In occasione della Notte dei Musei 2018, il museo archeologico Antiquaium Turritano, Polo Museale della Sardegna (MiBACT), insieme alla Cooperativa L’ibis, accompagneranno i visitatori in una suggestiva passeggiata al tramonto, con partenza alle ore 18.30 e alle 19.30, alla scoperta della storia del “Palazzo di Re Barbaro” e dei Martiri Turritani.



L'appuntamento è per sabato 19 dalle 18 alle 21 allAntiquarium turritano.

Per tale occasione il museo sarà aperto anche in orario serale dalle ore 18 alle 21, con ultimo ingresso alle 20.30 e con il costo del biglietto d’ingresso al prezzo simbolico di 1 euro. Commenti PORTO TORRES - In occasione della Notte dei Musei 2018, il museo archeologico Antiquaium Turritano, Polo Museale della Sardegna (MiBACT), insieme alla Cooperativa L’ibis, accompagneranno i visitatori in una suggestiva passeggiata al tramonto, con partenza alle ore 18.30 e alle 19.30, alla scoperta della storia del “Palazzo di Re Barbaro” e dei Martiri Turritani.L'appuntamento è per sabato 19 dalle 18 alle 21 allAntiquarium turritano.Per tale occasione il museo sarà aperto anche in orario serale dalle ore 18 alle 21, con ultimo ingresso alle 20.30 e con il costo del biglietto d’ingresso al prezzo simbolico di 1 euro.