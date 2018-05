Condividi | M.P. 18:49 Si inizierà domani, sabato 19 maggio con l´esibizione delle auto, mentre domenica 20 maggio sarà la volta dei potentissimi go kart privilegiando i piloti più piccoli, con la presenza di stuntman e del tanto amato taxi drive che permetterà di poter fare un giro su una vera macchina da Rally Porto Torres: motori accesi per il Turris motor show



PORTO TORRES - Accende i motori la settima edizione del Turris Motor Show in programma sabato e domenica in via Migheli (zona scuole medie Monte Angellu). Si inizierà domani, sabato 19 maggio con l'esibizione delle auto, mentre domenica 20 maggio sarà la volta dei potentissimi go kart privilegiando i piloti più piccoli, con la presenza di stuntman e del tanto amato taxi drive che permetterà di poter fare un giro su una vera macchina da Rally.



Durante la notte di sabato e domenica il consueto spettacolo di luci e musica con i più importanti Dj set. Sabato e domenica ci sarà un'area giochi ed animazione per i più piccini con tanti spettacoli a loro dedicati offerta dall'associazione "Piccino Piccio". «Vorremo che tutta la città di Porto Torres sentisse suo questo appuntamento rendendolo una delle tante peculiarità del paese – dicono gli organizzatori della Turris Competition Team –, evento questo che ogni anno richiama migliaia di appassionati non solo da tutta la Sardegna ma anche da altre parti della Penisola».