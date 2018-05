Condividi | A.S. 21:00 Alghero aderisce alla Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, con l’iniziativa che in tutto il mondo illumina oltre 140 monumenti Giuseppe Manno viola per solidarietà



ALGHERO - La statua di Giuseppe Manno illuminata di viola sabato sera 19 maggio, a sostegno della campagna di sensibilizzazione mondiale sul tema della salute. Alghero aderisce alla Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, con l’iniziativa che in tutto il mondo illumina oltre 140 monumenti.



Come parte integrante dell’opera di sensibilizzazione, la statua del Manno sarà il segno del supporto all’iniziativa condivisa attraverso i media nazionali ed internazionali ed i social network (con gli hashtags #unitedwestand2018, #worldibdday2018 e #amicionlus).



