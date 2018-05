Condividi | A.S. 19:23 Negli speciali, curati dalla giornalista Nicole Cavazzuti, il barchef algherese spazierà dai cocktail ispirati ai piatti sardi, come il Golden Lobster che è una rivisitazione dell´aragosta alla catalana, sino a quelli con i fiori commestibili come il Moscow Canapa Mixerplanet sceglie il barchef Olmeo



Stampa nazionale ancora una volta interessata a Dario Olmeo che lo scorso anno è stato scelto dalla trasmissione Uno Mattina su Rai Uno per preparare il cocktail rosa dedicato ai cento anni del Giro d'Italia di ciclismo, mentre Radio Rai 2 lo ha voluto per la festa d'apertura dello scorso Giro d'Italia proprio al Maracaibo sul lungomare del lido San Giovanni ad Alghero. Commenti ALGHERO – Riflettori puntati sul barchef Dario Olmeo. Questo fine settimana, una troupe del canale televisivo e web di Mixerplanet, nota rivista specializzata di food e beverage, sarà ad Alghero per girare alcuni video con protagonista Dario Olmeo e le sue creazioni.Negli speciali, curati dalla giornalista Nicole Cavazzuti, il barchef algherese spazierà dai cocktail ispirati ai piatti sardi, come il Golden Lobster che è una rivisitazione dell'aragosta alla catalana, sino a quelli con i fiori commestibili come il Moscow Canapa a base di vodka con infuso di fiori di canapa alimentare.Stampa nazionale ancora una volta interessata a Dario Olmeo che lo scorso anno è stato scelto dalla trasmissione Uno Mattina su Rai Uno per preparare il cocktail rosa dedicato ai cento anni del Giro d'Italia di ciclismo, mentre Radio Rai 2 lo ha voluto per la festa d'apertura dello scorso Giro d'Italia proprio al Maracaibo sul lungomare del lido San Giovanni ad Alghero.