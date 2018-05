Condividi | A.S. 15:14 Tutto pronto per la ripartenza dei tre collegamenti internazionali operati da Wizzair, una delle compagnie aeree europee a più rapida crescita. Si aggiungono all´Alghero-Bucarest Alghero, si riparte per Budapest, Katowice, Varsavia



ALGHERO - Tutto pronto per la ripartenza dal mese di giugno dall’Aeroporto di Alghero dei tre collegamenti internazionali per Katowice, Varsavia e Budapest operati da Wizzair, una delle compagnie aeree europee a più rapida crescita. Si tratta del più importante vettore low-cost dell’Europa centrale e orientale per numero di collegamenti.



I primi ad essere riattivati, sabato 2 giugno, saranno i voli per la Polonia. Alghero - Katowice, il martedì e sabato con partenza alle ore 15.40 e arrivo alle ore 18. Katowice - Alghero decollo alle ore 18.35 e arrivo alle 21. Sempre il primo sabato di giugno riparte l'Alghero - Varsavia con voli negli stessi giorni. Partenza 9.35 da Alghero e alle ore 6.20 da Varsavia.



Sarà poi la volta del volo per l’Ungheria, che inizierà la sua attività sabato 16 giugno: sempre il martedì e sabato l'Alghero - Budapest decolla alle 13.15 e il Budapest - Alghero alle 10.40. Queste rotte, servite da aeromobili Airbus 320 da 180 posti, si aggiungono al collegamento annuale tra Alghero e la Romania (aeroporto di Bucarest).



«Si tratta di collegamenti in esclusiva da Alghero per il nord Sardegna - ha dichiarato Mario Peralda, Direttore Generale della Società di Gestione dell'Aeroporto di Alghero - che offrono ai passeggeri sardi un'ottima opportunità per costruire un'occasione di viaggio verso destinazioni estremamente accattivanti sotto il profilo dell'offerta turistica e culturale, servendo contemporaneamente i flussi turistici incoming per la Sardegna da questi paesi».