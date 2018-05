Condividi | P.P. 12:01 Passeggiata tra le vigne, oliveti e carciofaie di Usini, con la possibilità di degustare un menù itinerante fatto di prodotti tipici, dalla colazione alla merenda, con l’accompagnamento della musica, del canto e del ballo tradizionale usinese UrsiniaLonga, in mostra le bellezze



USINI - Una passeggiata tra le vigne, oliveti e carciofaie di Usini, con la possibilità di degustare un menù itinerante fatto di prodotti tipici, dalla colazione alla merenda, con l’accompagnamento della musica, del canto e del ballo tradizionale usinese. In una parola, “UrsiniaLonga, 1° edizione della MagnaLonga usinese chiamata appunto UrsiniaLonga” , riprendendo l’antico toponimo del paese. La manifestazione, prevista per il 3 Giugno 2018, è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni locali Sardegna Illogu, Coro di Usini, Fedales de su 68, Origines, Su Velluttu, Consulta Giovanile, Pro Loco, Gruppo folk San Giorgio, A.V.I.S., Pro-Civ. e Compagnia Barracellare, unite sotto la bandiera della Consulta delle associazioni.



Si comincerà alle 10.30 con gran finale nel pomeriggio, lungo un percorso di circa 8,5 Km che toccherà i luoghi più suggestivi dell’agro e del centro abitato, in un’atmosfera serena e animata dai canti e balli tradizionali. Sono previsti due tipi di percorso: “HARD”, 10 KM con partenza alle ore 10 e arrivo alle ore 16.30 e il “NORMAL”, 8,5 KM con partenza alle ore 10.30 e arrivo alle ore 16.30. La passeggiata sarà intercalata da sei soste durante le quali le guide specializzate ed esperti del settore spiegheranno ai visitatori le peculiarità del territorio usinese e, durante le stesse, ci si potrà fermare per degustare i prodotti offerti nei sei punti ristoro, seguendo un menù che diventa dunque itinerante: antipasti di terra, pasta artigianale “Andarinos”, carne di cinghiale, frutta di stagione, dolce, caffè: il tutto accompagnate dall’ottimo vino locale (“vermentino”, “cagnulari” e “cannonau”) prodotto da privati e dalle note aziende vinicole.



«Una modalità diversa di far conoscere il nostro territorio – ha detto il sindaco di Usini Antonio Brundu – dando ai visitatori un’ampia offerta durante tutta la giornata. Il viaggio permetterà loro di vedere le nostre bellezze ambientali ed archeologiche, nelle soste potranno gustare i nostri prodotti agro alimentari e ammirare i canti ed i balli della nostra tradizione». L’evento si concluderà in piazza Castello, nella cornice suggestiva di Corte Diaz, dove sarà possibile ancora degustare il vino locale e assistere a spettacoli di folk e rock con il Coro di Usini, il Gruppo Folk San Giorgio e il duo acustico I Tremendi, oltre alla possibilità per i visitatori di essere loro stessi protagonisti del ballo sardo in piazza. «Sarà una passeggiata ecologica ed enologica – ha precisato il vice sindaco e assessore all’agricoltura Giovanni Antonio Sechi – fortemente ricca di elementi culturali. Sarà possibile visitare, accompagnati dalle guide, il sito archeologico di S’Elighe Entosu e assistere alle spiegazioni tecniche degli esperti dell’Agenzia Laore, in materia di viticoltura, olivicoltura, enologia etc…».



Il costo d’iscrizione è di €. 25,00 (venticinque) a persona (dai 15 anni in su) e di €. 15,00 (quindici) per i/le ragazzi/e di età compresa dagli 8 ai 14 anni. La rassegna è gratuita per i bambini di età inferiore a 8 anni. Al momento dell’iscrizione sarà consegnato un bicchiere in vetro serigrafato con relativo reggi-calice a tracolla e mappa del percorso rurale. Il luogo di ritrovo sarà in via Nino Giagu de Martini angolo via Fratelli Cervi alle ore 09,30. Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 12,00 di sabato 26 maggio 2018 contattando i seguenti recapiti: 346/303.88.57 (sig. Andrea Brundu) – andrea¬_brundu@libero.it – 347/82.14.161 (sig.ra Letizia Lemmi) - 346/23.14.298 (sig. Angelo Fiori) e/o 329/17.35.357 (sig.ra Carla Delaconi). I partecipanti dovranno calzare e indossare adeguata attrezzatura sia per il sole che per la pioggia (scarpe comode o da trekking, cappellino etc.). E’ consigliato uno zainetto per le piccole cose pratiche e una bottiglia d’acqua ad personam da mezzo litro. Durante il percorso sarà garantita la presenza di personale specializzato dell’”A.V.I.S.”, della “Protezione Civile” e della “Compagnia Barracellare di Usini”.



