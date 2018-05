Condividi | S.O. 11:15 Un risultato che poteva essere totalmente positivo per la squadra allenata da Antonio Contini ed Henry Brito, se non fosse per il consueto calo di concentrazione in Gara 2, dove dal vantaggio iniziale si è passati al pareggio della squadra di casa e quindi alla vittoria Baseball: Catalana buon pareggio contro Lazio



ALGHERO - Una vittoria, per 7 a 1, ed una sconfitta, 13 a 9, è il risultato della trasferta domenicale della Catalana Alghero in terra laziale contro la formazione locale della Lazio Bsl 1949. Un risultato che poteva essere totalmente positivo per la squadra allenata da Antonio Contini ed Henry Brito, se non fosse per il consueto calo di concentrazione in Gara 2, dove dal vantaggio iniziale si è passati al pareggio della squadra di casa e quindi alla vittoria.



Sullo splendido diamante dell’Acquacetosa Gara 1 è iniziata molto bene grazie al prezioso lavoro del lanciatore venezuelano Leonardo D’Amico, che ha concesso veramente poco agli avversari, supportato da una brillante difesa capace di annullare ogni tentativo di rimonta, escluso 1 punto segnato dalla Lazio al 3° inning. Ancora meglio ha fatto Yovany D’Amico, subentrato al fratello al 5° inning, che in 4 frazioni di gioco ha realizzato 5 strike-out. I punti algheresi, contro il partente Giovanni Pagliei, sono arrivati con le battute di Massimiliano Meloni (4 valide), Mirko Zidda (3), Schoch e Contini (2), quest’ultimo capace di mandare a segno 3 compagni. Per i laziali miglior battitore è stato l’esterno centro Andrea Stefanoni con 2 valide.



In Gara 2 la Catalana è scesa in campo determinata a ripetere l’esito di Gara 1, alternando sul monte di lancio al partente iglesiente Simone Puddu, il rilievo Antonio Contini (poi uscito per infortunio) e i giovani Zicchittu e Langella, che in totale hanno subito 12 valide. Nella parte alta del 4° inning i bianco-blu vincevano infatti per 6 a 3, ma proprio nel successivo attacco dei laziali si è avuti prima l’aggancio e poi il sorpasso. Se non fosse per le 4 battute di Zidda e le 2 di Adelmi, gli algheresi avrebbero realmente prodotto ben poco in attacco, mentre la squadra di casa ha esibito nel box di battuta una maggiore continuità con le buone prove del catcher Suarez e dei due Stefanoni.



Ora la Catalana ritornerà a giocare in casa per ben due turni. Si inizierà Domenica 20 Maggio contro la Montefiascone, che momentaneamente occupa l’ultimo posto in classifica, nelle due gare sul diamante di via Emilia alle ore 10.00 e alle ore 14.00 (e comunque 45 minuti dopo la conclusione di Gara 1). Dopo 7 giorni sarà invece la volta della capolista Lupi Roma sempre ad Alghero.



