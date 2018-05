Condividi | A.S. 10:10 Martedì 22 e giovedì 24 maggio, dalle 15 alle 18, previste due giornate formative presso l´InfoAlghero a Lo Quarter di Largo San Francesco nel cuore della città. Digital@Work è la giornata dedicata al cittadino Facilitatore digitale a InfoAlghero



ALGHERO - Ti serve un aiuto per usare Internet e la posta elettronica o compilare un modulo online o conosci qualcuno che ne avrebbe bisogno? Vuoi imparare a consultare meglio il sito del Comune di Alghero e in particolare l'Albo pretorio? Hai problemi con la firma digitale? Prenota la tua "lezione" con il Facilitatore Digitale.



Martedì 22 e giovedì 24 maggio, dalle 15 alle 18 a InfoAlghero sono in programma i prossimi appuntamenti con il Facilitatore Digitale. Digital@Work è la giornata dedicata al cittadino nella quale l'Amministrazione mette a disposizione dell'utenza un funzionario dei servizi tecnologici che fornirà un supporto completamente gratuito, in particolare, sulle modalità di interazione offerte dal sito istituzionale del Comune di Alghero - albo pretorio on line, sezione Amministrazione trasparente e portale delle Istanze on line.



Ma anche sulla firma digitale, la posta elettronica certificata e ogni altro argomento legato al mondo dell'informatica e di internet, su computer, tablet e smartphone. I cittadini possono prenotare la loro lezione direttamente presso InfoAlghero, aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30, di persona o chiamando il numero 079979054.