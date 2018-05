Condividi | A.S. 8:30 Venerdì la nave da crociera Panorama II. Qui si concluderà la vacanza in nave di tutti gli ospiti a bordo, per poi raggiungere poi l’aeroporto di Elmas da dove si imbarcheranno su un volo diretto a Londra Cagliari, prove tecniche di home-port



Nella giornata di venerdì la nave da crociera Panorama II della Compagnia Noble Caledonia arriverà al Terminal del Molo Rinascita del porto di Cagliari. Qui si concluderà la vacanza in nave di tutti gli ospiti a bordo, che tuttavia lasceranno la Città non prima di avere effettuato le escursioni previste nelle diverse destinazioni del territorio, per raggiungere poi l’aeroporto di Elmas da dove si imbarcheranno su un volo diretto a Londra.



In arrivo con lo stesso aereo ci saranno tutti i 40 nuovi ospiti della Panorama II, che partirà il giorno seguente dal porto di Cagliari per iniziare una nuova crociera nel Mediterraneo. Ad attenderli in aeroporto ci sarà un meeting point dedicato, per dare ai crocieristi in arrivo non solo il benvenuto nella Città di Cagliari, ma anche per fornire la necessaria assistenza nella facilitazione e velocizzazione delle operazioni.



Si tratta di un primo concreto test operativo, numericamente piccolo ma

particolarmente significativo, che si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa recentemente sottoscritto tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il Comune di Cagliari, la Sogaer (Società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas) e Cagliari Cruise Port, proprio per promuovere e sviluppare le attività di home-port in sinergia tra il terminal aeroportuale e quello crocieristico.



L'esperienza sarà di grande utilità per tutti gli attori della filiera, perché in occasione dei prossimi incontri, già in programma a breve, potranno dare ai responsabili delle altre Compagnie di crociera potenzialmente interessate a svolgere operazioni di home-port a Cagliari, la concreta dimostrazione di come queste potrebbero svolgersi. In questa prospettiva si inserisce anche il progetto che Cagliari Cruise Port ha in animo di realizzare per l'ampliamento del terminal crociere, i cui lavori potrebbero concludersi prima dell'inizio della stagione crocieristica del prossimo anno.