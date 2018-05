Condividi | S.O. 7:19 Raccontare i propri viaggi con l’arte della scrittura. La Scuola del Viaggio ritorna ad Alghero con Guido Bosticco che introdurrà i partecipanti all’interno delle tematiche che ruotano attorno all’esplorazione Raccontare il viaggio con Guido Bosticco



ALGHERO - Un laboratorio per imparare come raccontare al meglio i propri viaggi, una giornata fra consigli utili, esercizi pratici, letture e commenti. La Scuola del Viaggio ritorna ad Alghero domenica 3 giugno con un laboratorio all’aperto che si terrà al Bicycle Cafè in località le Bombarde. Dalle 10 alle 18 il docente Guido Bosticco introdurrà i partecipanti all’interno delle tematiche che ruotano attorno all’esplorazione.



Che cosa fa di un viaggio un “buon” viaggio, come trasformare un luogo in una storia, ma anche come prendere appunti in viaggio, il connubio perfetto tra testo e immagini o come raccontare i “viaggi dell’anima”. Non mancheranno esercizi e spazio all’interazione tra i partecipanti. Dal racconto al reportage giornalistico, dal diario al blog: la scrittura è, ancora oggi, la forma più immediata e creativa per dare forma alle proprie esperienze del mondo e sicuramente un laboratorio aiuta ad immergersi perfettamente nei personaggi e nei luoghi che incontriamo durante la nostra vita.



“Raccontare il Viaggio” è il secondo appuntamento del cartellone Esploramondo organizzato, per il terzo anno consecutivo, dall’associazione culturale Alghenegra in collaborazione con la Libreria Il Labirinto Mondadori e Raggi di Sardegna. Le iscrizioni al corso, a numero chiuso - max 25 partecipanti -, chiuderanno venerdì 25 maggio 2018. Per informazioni è possibile scrivere ad esploramondoalghero@gmail.com o telefonare al numero 334-3052480. Commenti ALGHERO - Un laboratorio per imparare come raccontare al meglio i propri viaggi, una giornata fra consigli utili, esercizi pratici, letture e commenti. La Scuola del Viaggio ritorna ad Alghero domenica 3 giugno con un laboratorio all’aperto che si terrà al Bicycle Cafè in località le Bombarde. Dalle 10 alle 18 il docente Guido Bosticco introdurrà i partecipanti all’interno delle tematiche che ruotano attorno all’esplorazione.Che cosa fa di un viaggio un “buon” viaggio, come trasformare un luogo in una storia, ma anche come prendere appunti in viaggio, il connubio perfetto tra testo e immagini o come raccontare i “viaggi dell’anima”. Non mancheranno esercizi e spazio all’interazione tra i partecipanti. Dal racconto al reportage giornalistico, dal diario al blog: la scrittura è, ancora oggi, la forma più immediata e creativa per dare forma alle proprie esperienze del mondo e sicuramente un laboratorio aiuta ad immergersi perfettamente nei personaggi e nei luoghi che incontriamo durante la nostra vita.“Raccontare il Viaggio” è il secondo appuntamento del cartellone Esploramondo organizzato, per il terzo anno consecutivo, dall’associazione culturale Alghenegra in collaborazione con la Libreria Il Labirinto Mondadori e Raggi di Sardegna. Le iscrizioni al corso, a numero chiuso - max 25 partecipanti -, chiuderanno venerdì 25 maggio 2018. Per informazioni è possibile scrivere ad esploramondoalghero@gmail.com o telefonare al numero 334-3052480.