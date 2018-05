Condividi | Red 20:33 Anche la consigliera comunale eletta nelle fila della Maggioranza potrebbe abbracciare la causa di Matteo Salvini e ad Alghero seguire Michele Pais costituendo il nuovo gruppo consiliare La Lega raddoppia: Pulina tentata



ALGHERO - Se da una parte volano gli stracci e si avvia a concludersi nel peggiore dei modi la convivenza sotto il cielo Azzurro tra il leader dell'opposizione Michele Pais (già Alleanza Nazionale) e Marco Tedde, dall'altra Forza Italia potrebbe perdersi anche l'appoggio di Piera Monica Pulina (ex Udc).



La consigliera comunale eletta nelle fila della Maggioranza a sostegno del sindaco Mario Bruno, infatti, dopo aver fatto il salto all'opposizione e cambiato casacca abbandonando lo Scudo Crociato, era considerata ormai propedeutica al disegno di Tedde di rafforzare le fila di Forza Italia. Schema però che nelle ultime ore perde di credibilità.



Le sirene leghiste sembrano aver convinto anche l'energica consigliera, oggi iscritta nell'assise algherese al Gruppo Misto. Dopo Michele Pais così, la cui insofferenza alle decisioni calate dall'alto ormai, non è più un mistero [nella foto).