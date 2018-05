Condividi | S.O. 18:15 Sabato al Carlo Felice un confronto aperto tra gli esperti regionali nella materia. Avvio lavori alle 8,30, con ampio spazio alla casistica clinica. Appuntamento organizzato dall´unità operativa complessa di Dermatologia dell´Aou di Sassari Dermatologia, congresso a Sassari



SASSARI – Consentirà un confronto sulle azioni pratiche poste in essere tutti i giorni dai medici e permetterà un aggiornamento sulla materia, con particolare attenzione agli aspetti scientifici che derivano dalle recenti terapie sulla psoriasi, sull'orticaria cronica, idrosadenite suppurativa, cheratosi attinica e dermatiti da contatto. È l'edizione 2018 del congresso regionale di Dermatologia che quest'anno si svolgerà a Sassari, il 19 maggio all'hotel Carlo Felice, e che con la ricca sessione dedicata alla casistica clinica si preannuncia di grande interesse.



A organizzare l'importante appuntamento annuale, che mette assieme gli specialisti delle Dermatologie delle strutture ospedaliere e del territorio della nostra regione, è l'unità operativa complessa di Dermatologia dell'Aou di Sassari, diretta da Giorgio Retanda. «Il congresso – afferma lo specialista che è anche presidente e responsabile scientifico del congresso – vuole essere un'occasione di incontro e di vita sociale, un utile momento per rafforzare l'identità professionale. È al tempo stesso uno strumento di formazione attraverso il confronto, per mira a far ottenere i migliori risultati nell'assistenza e creare un rapporto dinamico e collaborativo con il paziente».



