Dominque Merlet al Conservatorio di Cagliari

CAGLIARI - Il grande pianista francese Dominque Merlet in questi giorni è a Cagliari, ospite del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, per una masterclass rivolta ai migliori studenti di pianoforte, partita questa mattina. Classe 1938, già docente al Conservatoire National Supérieur di Parigi e all’Haute Ecole di Ginevra, Merlet è una vera stella del proprio strumento: pianista, organista e pedagogo, il suo talento è stato acclamato più volte.



Negli anni ha vinto prestigiosi premi come il Prix Charles Cros, il Diapason d'or, il Grand Prix du disque. Ormai da tempo è regolarmente invitato a fare parte delle giurie dei più prestigiosi concorsi pianistici internazionali.



L'estate scorsa, durante una visita di stato in Austria, il presidente francese Emanuel Macron ha voluto rendergli omaggio, rimanendo un intero pomeriggio ad ascoltare una sua lezione al Mozarteum di Salisburgo. La masterclass proseguirà ancora domani e sabato. Per informazioni si può contattare il referente del progetto, Giulio Biddau: tel. 070 493118.