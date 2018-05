Condividi | S.O. 16:00 Domenica 20 maggio in programma le votazioni di ballottaggio per l’elezione di due componenti del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna e dei Revisori dei conti Ordine giornalisti sardo: ballottaggio



SASSARI - Si svolgeranno domenica prossima, 20 maggio, le votazioni di ballottaggio per l’elezione di due componenti del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna e dei Revisori dei conti. Alle 9.30 presso la sede dell’Ordine si svolgerà l’Assemblea e poi, dalle 10.30 saranno aperti i seggi nella sede dell'Ordine, via Barone Rossi 29, a Cagliari; a Sassari nei locali della Nuova Sardegna in Regione Predda Niedda Strada 31, a Olbia, nei locali della Nuova Sardegna, Via Capo Verde - Zona Industriale - settore 4.



I seggi resteranno aperti sino alle ore 19. Il ballottaggio avverrà tra due giornalisti professionisti: Celestino Moro e Mario Mossa, e due giornalisti pubblicisti: Daniela Paba e Mario Girau. Nessuno di loro ha raggiunto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti (come previsto dalla legge 69/63).



